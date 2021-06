VIDEO: De 2e Tourrit in beeld: Van der Poel pakt ritzege, geel én bollen op de Mûr

1. Edward Theuns kleurt de dag en pakt de strijdlust

Liefst 3 keer ging hij in de eerste rit tegen de vlakte, maar dat weerhield Edward Theuns (Trek-Segafredo) er niet van om vandaag voor de aanval te kiezen. In de afdaling naar de Côte de Saint-Brieuc, de derde bult van de dag, liet hij zijn 5 metgezellen achter. Enkel Jérémy Cabot (TotalEnergies) kon nog aansluiten bij onze landgenoot. Toen het peloton het duo op 20 km van de finish bijna bij de lurven had, zong Theuns het nog even op zijn ééntje uit. Zijn aanvalslust leverde hem vandaag de strijdlust op.

2. Van der Poel geeft voorproefje op 1e passage Mûr-de-Bretagne

3. Van der Poel vlamt naar ritwinst én geel

Nairo Quintana wierp de knuppel in het hoenderhok bij de slotbeklimming van de Mûr-de-Bretagne, maar het was Mathieu van der Poel die nog maar eens uitpakte met een ware demonstratie. Hij overklaste de concurrentie en stoomde solo naar ritwinst. Bovendien veroverde hij op zijn tweede dag in de Tour ook nog eens de gele trui, iets waar zijn grootvader Raymond Poulidor nooit in geslaagd is. Als toemaatje snoepte Van der Poel ook nog de bergtrui af van zijn landgenoot Ide Schelling.