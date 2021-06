Van Virenque in 2003 tot Alaphilippe in 2021: 100e ritzege in grote ronde voor Lefevere

Het zou een goeie quizvraag kunnen zijn: wie opende de rekening voor de Quick Step-formatie van Patrick Lefevere in de grote rondes? Die eer was weggelegd voor Richard Virenque in de Tour de France van 2003 in Morzine.

Na gisteren staat de teller op 100, een project van 34 renners. "Tom Boonen, Mark Cavendish, Marcel Kittel en Elia Viviani zijn de recordhouders binnen de ploeg qua aantal ritzeges. Viviani is dan weer de enige renner die in elke grote ronde minimaal een ritzege wist te boeken tijdens zijn verblijf in onze ploeg", schrijft Deceuninck-Quick Step op zijn website.

De 100e overwinning werd eigenlijk vorig jaar al gevierd, maar Sam Bennett moest zijn sprintzege in de Vuelta inleveren na een ongeoorloofde beweging in de voorbereiding op de massasprint. Uitstel is geen afstel, zo bleek gisteren.

Zaterdagavond mocht de champagne wel knallen. "Het is geweldig: een prestatie die mij erg trots maakt op onze organisatie en iedereen die daar onderdeel van is", reageert ploegbaas Patrick Lefevere.

"100 ritten winnen in grote ronden is iets waar iedereen van droomt, maar slechts enkelen ook bereiken. Het toont ook aan hoe de tijd voorbij vliegt, het is ongelooflijk dat het bijna twee decennia geleden is dat wij onze eerste zege boekten."

"We wisten dat de rit Julian moest liggen vandaag (gisteren, red) en hij bevestigde nog maar eens wat voor een fantastische renner hij is. Hij levert altijd op de belangrijke afspraken."