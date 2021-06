Theuns pakt de strijdlust: "Ik moest nog iets proberen met die Fransman bij mij"

Theuns trok vandaag met 5 metgezellen in de aanval en liet zijn medevluchters uiteindelijk achter in de afdaling naar de Côte de Saint-Brieuc, de derde beklimming van de dag. Enkel Jérémy Cabot (TotalEnergies) kon nog aansluiten bij onze landgenoot, maar ook die gooide hij nog overboord vooraleer het peloton hem bij de lurven vatte.

Een knap nummer, zeker na de pech die hij gisteren meemaakte. Toen ging hij drie keer onderuit in de tumultueuze openingsrit, maar de schade viel al bij al mee. "Vanochtend stond ik met een tevreden gevoel op, want ik was veel minder stijf dan ik gedacht had", zegt Theuns.

"Het plan in de ploeg was oorspronkelijk om in de eerste 2 ritten mee te gaan om de bergtrui te pakken. We wisten dat als je die dan kon pakken, je de trui dan bijna een week kon houden. Maar bij de eerste bergsprint zag je vrij laat de streep liggen en ik was daar iets te laat om mijn sprint in te zetten. Door daar het punt te missen kon ik nog moeilijk de trui pakken."



Theuns verlegde dan maar zijn focus. "Ik heb de tussensprint gepakt en ben vol voor de strijdlust gegaan. Er zat een Fransman bij mij, dus ik wist dat ik nog iets moest proberen. We hebben vrij lang met 2 voorop gereden. Er was tegenwind en het was een vrij lastig parcours. We voelden het peloton naderen en ik wist dat ik iets moest doen om de strijdlust te pakken. Ik ben blij dat ik nog op het podium sta."