Serena Williams gaat niet naar Olympische Spelen: "Ik ga er nu niet dieper op in"

"Ik sta niet op de olympische lijst... Toch niet dat ik weet. En als dat zo is, dan zou dat niet moeten", zo verklaarde de winnares van olympisch goud in het enkelspel in 2012 en in het dubbelspel in 2000, 2008 en 2012. Alle dubbels waren aan de zijde van haar oudere zus Venus.

In Rio 2016 ging Serena eruit in de 3e ronde tegen de Oekraïense Elina Svitolina, terwijl de zussen in de eerste ronde sneuvelden in het dubbelspel. Daarvoor stonden ze op 15-0 als dubbelteam.

"Er zijn heel wat redenen waarom ik deze olympische beslissing nam", zei Williams, die in Londen op haar 24e grandslamtitel jaagt. "Ik heb vandaag geen zin om daarop in te gaan. Misschien een andere keer, sorry."

Williams is niet de eerste grote naam die afzegt voor Tokio. Ook Dominic Thiem en Rafael Nadal skippen de Spelen. Roger Federer laat zijn deelname afhangen van het grasgrandslamtoernooi.