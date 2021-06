Renée Eykens komt ten val op BK, komen Olympische Spelen in gevaar?

Hoe ernstig de blessure van Renée Eykens is, wordt op dit moment onderzocht. Wel staat vast dat de atlete erg veel pijn had. In tranen verliet ze de piste.

Mocht Eykens het goede nieuws ontvangen dat de blessure meevalt, moet ze nog afwachten of ze alsnog naar Tokio mag. In principe zou dat moeten lukken. Renée Eykens staat 35e op de olympische ranking, de beste 48 atleten zijn geplaatst voor de Spelen.

Door haar opgave in de finale heeft ze geen punten gehaald voor de ranking, dus moet ze wachten tot dinsdag om zeker te zijn van haar deelname aan de Olympische Spelen.