Quartararo begint aan zomerstop als grote WK-favoriet na zege in Nederland

Fabio Quartararo reed in de zevende ronde naar de leiding en dat bleek het beslissende moment te zijn. De Spanjaarden, teamgenoot Maverick Vinales, die de poleposition had weggekaapt en titelverdediger Joan Mir (Suzuki), die vanaf de tiende plaats startte, mochten mee op het podium.

Een andere Fransman, Johann Zarco, werd vierde en blijft tweede in de WK-stand met 34 punten minden dan Quartararo. Marc Marquez (Honda) werd zevende.

Valentino Rossi was vooraf optimistisch, maar crashte zwaar in de achtste ronde. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft zal de Italiaan moeten beslissen tijdens de zomerstop of hij doorgaat of op pensioen gaat.

Het seizoen hervat met twee races op het circuit in Spelberg in Oostenrijk op 8 en 15 augustus, voor volle tribunes.