Patrick Lefevere: "Remco Evenepoel zal ook in 2022 de Tour niet rijden"

Het originele plan van Deceuninck-Quick Step was om hem in 2020 voor het eerst van een grote ronde te laten proeven met de Giro en om hem dan een jaar later in de Tour te laten debuteren. Door Evenepoels val in de Ronde van Lombardije werd dat plan met een jaar opgeschoven. Maar nu ook de Giro tegenviel, worden de plannen nog maar eens aangepast.

"Remco mag in 2022 de Tour nog niet rijden", zegt manager Patrick Lefevere stellig tijdens de Touruitzending van de RTBF. "We gaan hem eerst een mooie Giro laten rijden, in normale omstandigheden, met een normale voorbereiding en winter en met enkele koersen in de benen voor de start. Dat is eigenlijk een makkelijke, want logische beslissing."

Lefevere kwam in de uitzending ook nog eens terug op het geval-Bennett, die door kniepijn moest afzeggen voor de Tour van dit jaar. De manager heeft nog altijd twijfels bij die zogenaamde kniepijn van de Ier.

"Het is een lastig verhaal. Die jongen heeft sowieso al veel last van stress en de gedachte om zijn geweldige prestaties van de Tour van 2020 te moeten herhalen, gaf hem nog meer stress."

"Hij kwam met kniepijn op de proppen en dus hebben we hem naar huis gestuurd waar hij moest rusten. Daar bezocht hij tegen het protocol van het team in een kinesist, die hem zei dat hij niet in staat was te rijden."

"Dan heeft hij nog wat meer dagen rust genomen, maar toen we vroegen of hij de trainingen hervat had, zei hij van wel. Alleen kon hij de gegevens van de GPS niet doorsturen, omdat hij die niet gedownload had. Het was een hele reeks aan zaken die niet correct waren."