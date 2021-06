Olympische opsteker voor Lecluyse, BR op 200m schoolslag in Italië

Fanny Lecluyse sukkelde eerder dit jaar nog met een knieblessure, maar lijkt op het goede moment in vorm te zijn. In Rome moest ze enkel de Italiaanse Francesca Fangio haar laten voorgaan (2'23"06).

Belangrijker was dat Lecluyse haar eigen Belgische record uit 2019 verbeterde op de 200 meter schoolslag. Vooral omdat in Rome in openlucht wordt gezwommen. In de buitenlucht wordt meestal trager gezwommen dan in een zaal. Dat lijkt een goed teken met het oog op de Olympische Spelen volgende maand.

Op de Spelen komt Lecluyse in actie op de 100m en 200m schoolslag.