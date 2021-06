Nederlandse bondscoach Frank de Boer: "Ongelooflijke kater"

Na 9 op 9 in de poulefase heeft Nederland zich in de tweede ronde verslikt in Tsjechië (0-2).

"Op dit moment zit ik met een ongelooflijke kater en hetzelfde geldt voor de spelers en voor onze fans", sprak selectieheer Frank de Boer.



"Deze afloop is heel teleurstellend, iedereen had bij dit toernooi voor ons een heel andere route in zijn hoofd."



Volgens De Boer ging er niet eens zoveel mis in het duel met Tsjechië. "Na een beetje moeilijke beginfase pakten wij het goed op. Ik had steeds het gevoel dat wij de betere ploeg waren. We hadden controle over de wedstrijd, wij domineerden de partij."

"Alleen tegen zo'n stugge tegenstander weet je dan wel dat je top moet zijn en dat waren wij niet", oordeelde hij.