Moment van Karl: "Dacht even dat we ambulance moesten bellen voor Defour"

"Mijn moment van deze zondag 28 juni is de beleving van 2 ex-Rode Duivels tijdens de match tegen Portugal. Steven Defour met 52 interlands tegenover Gert Verheyen met 50."

"Gert is de rust zelve, maar daartegenover staat dan Steven Defour die bloednerveus is. Iets wat ik niet had verwacht, aangezien ik hem leerde kennen als een coole gaste."

"Steven had veel liever zelf op dat veld gestaan. Op een bepaald moment dacht ik dat we een ambulance zouden moeten bellen. Steven was op zijn nagels aan het bijten en er kwamen tranen in zijn ogen."



"Het is mooi om te zien hoe Defour meeleeft met zijn ex-ploegmaats. Een dagje of 5 rusten nu en dan mag hij er nog eens invliegen. Mijn boodschap voor Steven: probeer op adem te komen voor de match tegen Italië op vrijdag."