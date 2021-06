Meurisse: "Dit overstijgt alles wat ik 2 jaar geleden in de Tour deed"

"Gisteren was de hele ploeg ontgoocheld. De finale was geknipt voor Van der Poel, als het dan niet lukt ben je ontgoocheld", geeft Xandro Meurisse toe. "Maar het was nog maar dag 1 van de 21. Als je dan op deze manier kunt winnen op de 2e dag..."

"In de bus hadden we gerekend dat als we ook voor geel wilden gaan, Mathieu wellicht ook de bonificaties bij de eerste passage van de Mûr de Bretagne moest meenemen. Dat is uiteindelijk geslaagd."

Meurisse speelde zelf ook nog een rol in de finale, door als eerste de knuppel in het hoenderhok te gooien. "Ik wou eigenlijk al vroeger aangaan, maar Mathieu riep mij terug. Ik wist wel dat ik het niet zou volhouden, maar het was misschien niet slecht om wat paniek te zaaien. Het belangrijkste was om Mathieu in stelling te brengen."

Meurisse zette zichzelf 2 jaar geleden op de kaart door in dienst van Wanty-Gobert de beste Belg in de eindstand te worden. "Maar dit overstijgt eender welke prestatie van 2 jaar geleden. Zo'n emotionele zege ook."

"En morgen hebben we weer een kans, want we hebben 2 rappe mannen (Merlier en Philipsen) en een van de sterkste lead-outs. Het kan al niet meer stuk, maar er mag nog altijd eentje bijkomen."