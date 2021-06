Mathieu van der Poel overmand door emoties: "Voor mijn grootvader"

Op de vraag aan wie hij dacht toen hij over de finish kwam, zei Van der Poel enkel: "Mijn grootvader." Waarna hij minutenlang in tranen uitbarstte.

"Ik had een beetje gegokt door op de eerste beklimming van de Mûr de Bretagne al alles te geven. Ik wist dat ik die bonificaties nodig had om geel te kunnen pakken. Het is ongelooflijk dat het gelukt is."

Het (korte) eerste interview met Van der Poel

Van der Poel in tranen

"Vandaag had ik de benen wel"

Toen Sporza-journalist Jonas Maes Mathieu van der Poel na de podiumceremonies opving, waren de eerste emoties al doorgeslikt, maar de krop bleef wel in de keel. "Ik heb er geen woorden voor dat het gelukt is."

"Ik had vandaag de benen waarop ik gehoopt had. De benen die ik ook in Zwitserland had. Terwijl ik die gisteren totaal niet had."

"Ik voelde het al meteen dat het vandaag veel beter ging. De ploeg geloofde ook in mij. Het was mijn laatste kans op geel, dus ik moest alles-of-niets spelen."