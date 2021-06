Klap voor Kroatië: Ivan Perisic mist 1/8e finale tegen Spanje door coronabesmetting

Ivan Perisic heeft positief getest tijdens een van de regelmatige controles. De Kroatische bond kreeg het resultaat van de test zaterdagavond binnen en besliste stante pede om Perisic af te zonderen van het team.

"Het medische personeel heeft Ivan meteen geïsoleerd. We hebben de bevoegde autoriteiten geïnformeerd over de situatie", klinkt het bij de Kroaten. De bond voegt eraan toe dat alle andere teamleden negatief testten.



Perisic zal 10 dagen in quarantaine gaan. De 32-jarige aanvaller is dus niet beschikbaar voor de wedstrijd van maandag in Kopenhagen tussen Kroatië en Spanje, met als inzet een ticket voor de kwartfinales.

Perisic heeft op het EK zijn diensten al bewezen voor het Kroatische team. Hij scoorde zowel tegen Tsjechië (1-1) als Schotland (3-1).