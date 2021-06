Na een zinderende partij tegen Portugal staan de Rode Duivels in de kwartfinale. Een missie waar Nederland enkele uren eerder niet in slaagde door een nederlaag tegen Tsjechië. Heel veel om over na te praten dus voor Karl Vannieuwkerke in Villa Sporza. De gasten zijn Jan Boskamp, Frank Boeckx, Franky Van der Elst en Youri Mulder. Ook Eddy Planckaert sluit aan om terug te blikken op de krachttoer van Mathieu Van der Poel.