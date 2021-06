Gouden Derwael laat ander gezicht zien in finale aan brug, brons voor Verkest en Enghels

Derwael: "Wou de week graag met goed gevoel afsluiten"

Op de tweede dag stonden de toestelfinales op het programma in Gent. Vijf Belgische senioren en een junior - Zsofi Verleden - kwamen daarin in actie. Uitkijken was het in de eerste plaats naar Nina Derwael, die zaterdag tegen de tranen vocht nadat het niet liep zoals gehoopt bij zowel haar sprong, de brug, als de balk.

"Gisteren was een slechte dag. Dat is spijtig, maar ik heb me daar vandaag proberen over te zetten" reageerde Derwael. "Er zat wat vermoeidheid in mijn lichaam van een zware trainingsweek. Dat ik niet helemaal fit zou zijn op deze wedstrijd, was afgesproken met mijn trainster. Het was ook geen doel."

Toch zorgde Derwael op zondag voor een beter gevoel. De finale van de grond liet ze aan zich voorbijgaan, maar aan haar favoriete toestel - de brug - pakte ze het goud. Jutta Verkest werd aan hetzelfde toestel vierde.

"We hebben zaterdag zitten twijfelen of ik de finales aan brug en grond zou doen of aan me zou laten voorbijgaan, want het is een zware week geweest. Maar ik wou toch wel heel graag de brugfinale doen om de week met een goed gevoel af te sluiten", zei Derwael achteraf.

Derwael turnde niet de oefening waarmee ze goud pakte twee weken geleden in Kroatië. Een maand voor de Spelen is er dus nog gesleuteld aan haar olympische oefening. "Wij dachten ook redelijk lang dat de oefening in Kroatië de olympische oefening zou zijn, maar er is nogal veel discussie bij de juryleden over het nieuwe element dat er in zit."

"Voor een tiende te winnen, vinden we het niet de moeite om zoveel extra risico te nemen. Dus hebben we teruggegrepen naar de oefening van Minsk (het Europees kampioenschap). Om te voorkomen dat er discussie kan ontstaan bij de jury. Ik voel bij deze oefening meer perspectief om mezelf nog te verbeteren dan bij de oefening van Kroatië."