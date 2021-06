Elise Mertens over Wimbledon: "Proberen eerste winst op gras te boeken in 2021"

Op Wimbledon neemt Elise Mertens het morgen op de eerste dag op tegen de Britse Harriet Dart. Het doel van de Belgische nummer één is om net als in 2019 de achtste finales te halen in Londen, in 2020 ging het toernooi niet door. Mertens kon dit seizoen wel nog geen wedstrijd winnen op gras."Hopelijk heb ik het beste voor het laatst bewaard", zegt het 13e reekshoofd.

Wimbledon is het derde grandslamtoernooi van het seizoen, op het gras in Londen kijkt Elise Mertens morgen Dart (WTA-141) in de ogen. De 24-jarige Britse kreeg een wildcard voor het toernooi.

Haar eerste tegenstandster kent Mertens nog van bij de junioren. "Ik heb haar al lang niet meer zien spelen en zal dus nog wat beelden moeten bekijken. Op het gras van Eastbourne speelde ze tegen Rybakina, dat kan nuttig zijn voor mij."

Elise Mertens wil graag opnieuw de achtste finales bereiken op Wimbledon net als twee jaar geleden. "Spijtig genoeg heb ik dit jaar wel nog geen wedstrijd gewonnen op het gras in het enkelspel. Ik zal dus beginnen met het proberen winnen van mijn eerste."

Mijn vertrouwen heeft zeker geen deuk opgelopen door mijn nederlagen Elise Mertens

"Mijn vertrouwen heeft zeker geen deuk opgelopen door mijn nederlagen tegen Ajla Tomljanovic (in Birmingham, red) en Cori Gauff (in Eastbourne, red). Mijn spel was niet slecht, maar ik maakte mijn opslag niet af. Ik hoop dat ik het beste voor het laatst heb bewaard."

Naar eigen zeggen had Mertens wel liever met wat meer wedstrijdritme aan de start gestaan. "Langs de andere kant heb ik wel de tijd gehad om mij goed voor te bereiden." Ze opent morgen alvast op Court 18 als 4e match te tellen vanaf 12u.

"Met Serena Williams moet je altijd rekening houden"

Op Roland Garros won de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA-33) verrassend. Elise Mertens verwacht op Wimbledon alvast geen outsider voor de titel. "In het vrouwentennis ligt alles dicht bij elkaar, maar gras is toch een heel specifieke ondergrond."

De opslag en de derde bal zijn cruciaal op gras. Daar heb ik de voorbije dagen aan gewerkt Elise Mertens

Volgens Mertens moet je op gras veel agressiever spelen dan op gravel. "De opslag en derde bal zijn cruciaal op gras. Je moet ervoor gaan. Daar heb ik de voorbije dagen op proberen te werken."

Het wordt haar 4e Wimbledon, vorig jaar was er door corona geen editie. "Het is een heel fijn gevoel om hier terug te zijn. Ik heb al wat kunnen trainen op de wedstrijdbanen met Koedermetova (WTA-32). Echt iedereen was in het wit, dat bewijst dat we wel degelijk op Wimbledon zijn."

"Na mijn snelle nederlaag in Eastbourne kende ik dit jaar een beetje een andere voorbereiding. Maar het gevoel is goed. Ik speelde ook al met Svitolina (WTA-5) (de eerste tegenstandster van Van Uytvanck, red.). Ik heb geprobeerd om speelsters met verschillende stijlen te vinden."

Zelf tipt ze Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka en Serena Williams als topfavorieten voor Wimbledon. "Barty leest het spel zeer goed en met Serena moet je altijd rekening houden."