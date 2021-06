EF-renner Lachlan Morton wil met "alternatieve Tour" het hele peloton verslaan

Lachlan Morton is een apart geval in de wielerwereld. Hoewel hij al enkele mooie resultaten liet optekenen op de weg, klopt zijn hart toch vooral voor het pure wielrennen. Regelmatig pakt de 29-jarige Australiër dan ook uit met een stunt, ook nu weer.

Morton zal de komende 21 dagen de route van de Tour de France 2021 afrijden, maar dan wel inclusief de verplaatsingen die de renners afleggen met de bus of de trein. Dat zorgt ervoor dat hij 5.510 kilometer moet rijden in plaats van de 3.383 kilometer van de Tourrenners. Het verplicht hem ook om de 2 rustdagen te schrappen. Hij is na het peloton gestart en de bedoeling is om voor de renners in Parijs aan te komen.

"Dit is een uitdaging die de 2 zaken combineert die mij het meest aantrekken in het wielrennen: het avontuur en het competitieve", zegt Morton. "Zonder het te weten heb ik mij al mijn hele leven hierop voorbereid."

"Ik weet dat dit de meest veeleisende tocht uit mijn leven wordt." Morton zal het immers helemaal op zijn eentje moeten rooien. Hij neemt zelf zijn materiaal en kleren mee op de fiets en moet zelf eventuele tegenslagen zien op te lossen.

Met zijn uitdaging wil Morton geld ophalen voor World Bicycle Relief, een organisatie die fietsen schenkt aan gemeenschappen die zich tot nu toe enkel te voet konden verplaatsen.