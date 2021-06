Een eerste lesje voor Mathieu van der Poel? "Zo'n fout mag je niet maken"

"Het zijn fouten die je niet mag maken als kandidaat-winnaar", was ook Eddy Planckaert kritisch. "In de Tour is iedereen in topvorm. Dan kun je niet zeggen: ik zal eerst nog een inhaalmanoeuvre doen."

"Hij zat te ver", analyseerde José De Cauwer in Villa Sporza. "Ik denk dat Mathieu dacht dat ze nog wel zouden stilvallen, maar dit is de Tour, hé."

De Nederlander lanceerde nog wel een bescheiden tegenoffensief, maar de vogel was gaan vliegen. Van der Poel finishte uiteindelijk in het favorietengroepje op 8 tellen van de wereldkampioen.

Na de massale valpartij op ruim 7 kilometer van de finish was de stormloop naar de slothelling in Landerneau verhakkeld en bij het aansnijden van de Côte de la Fosse aux Loups zat Mathieu van der Poel te ver.

Nys: "Op de Poggio heb ik Mathieu zo ook al eens in de fout zien gaan"

In hun dagelijkse podcast analyseerden ook radiocommentatoren Christophe Vandegoor en Sven Nys de finale van Mathieu van der Poel.

Nys: "Voor de klim zag je dat iemand Van der Poel naar voren wou brengen en die jongen slaagde erin om zelf helemaal vooraan te raken. Maar Mathieu moest dat wiel lossen, hij kon niet mee in de slipstream om uiteindelijk bij de eerste vijf op te draaien richting de laatste klim."

"Dat was voor mij het signaal dat hij niet goed genoeg was. maar dan zag je hem een inspanning leveren op de steile stroken om uiteindelijk bijna terug in het wiel van Alaphilippe te komen. Als hij die inspanning niet moet leveren, maar meegaat in het zog van zijn ploegmaat, dan had hij die ultieme inspanning missschien wel kunnen leveren."

"Van Aert was er niet toe in staat, die zat in de ideale positie, zag het gebeuren en had geen antwoord. Maar Mathieu heb ik zo ook al eens op de Poggio in de fout zien gaan, dat hij van te ver moest komen."