Eden Hazard is ongerust: "Ik heb me pijn gedaan, maar het is wachten"

Eden Hazard moest zondag in de 87e minuut het veld verlaten. "Ik heb me pijn gedaan en voelde iets in de hamstrings", zei de nummer 10. "Ik denk dat er een probleem is, maar dat zien we morgen wel."

"We zullen de blessure goed analyseren", aldus Hazard. "Of ik al dan niet aan de kant moet blijven, zien we wel. Als kapitein blijf ik zeker bij de groep. Ik heb een belangrijke rol te vervullen bij de jongens."



Hazard speelde zijn tot dusver beste wedstrijd op dit EK en gaf de Duivels in de tweede helft geregeld even tijd om op adem te komen. "Het was inderdaad niet makkelijk", erkende hij.

"Na de pauze was het zelfs heel moeilijk. We hebben niet kunnen spelen zoals we dat anders doen, maar we hebben kunnen standhouden."

"Als we ver willen geraken in het toernooi zal het nog beter moeten. We willen winnen en mooi voetbal tonen, maar ik ben vanavond ook al heel blij dat we gewoon kunnen doorgaan in het toernooi."