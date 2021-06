Dries Devenyns, boezemvriend en weer het lanceerplatform van Julian Alaphilippe

Het is stilaan jaarlijkse kost in de Tour de France. Julian Alaphilippe heeft na gisteren al voor het vierde jaar op een rij een rit gewonnen in de Tour de France en vrijwel altijd was er een sleutelrol weggelegd voor Dries Devenyns.

Ondanks het leeftijdsverschil (37 versus 29 jaar) lijkt het duo wel een tweeling. De immer rustige Devenyns weet telkens de juiste snaar te raken bij de energieke Alaphilippe: op de kamer en op de fiets.

Mattia Cattaneo en Kasper Asgreen piloteerden Julian Alaphilippe gisteren richting de poleposition op de Côte de la Fosse aux Loups, maar van Dries Devenyns was aanvankelijk geen spoor.

De meesterknecht zat net als Mathieu van der Poel te ver bij de voet, rukte toch nog op naar het front en had als klap op de vuurpijl nog voldoende brandstof in de tank om er nog een laagje aan toe te voegen.

Terwijl Van der Poel en co naar adem hapten, rolde Devenyns de rode loper helemaal uit. Met een knikgebaar maande hij zijn kopman aan om zijn wiel te grijpen en om de springplank uit Kwaremont te bezigen op het steilste stuk van de beklimming. De rest is geschiedenis.

"Ik had het voorspeld tijdens de uitzending", lachte José De Cauwer over de rol van Dries Devenyns op de kuitenbijter.

"Ik had gezegd dat hij dit zou doen en het was nog waar ook. Er was niets tegen te doen. Wout van Aert zat in het wiel en deed zelfs geen poging om Alaphilippe te volgen. Iedereen zat erbij en keek ernaar."