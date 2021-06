Drama voor Renée Eykens: ze scheurt achillespees en moet kruis over Tokio maken

Wat een moment van glorie had moeten worden voor Renée Eykens werd een vreselijk moment. In de finale van de 800 meter viel ze. Geen Belgische titel, wel een zware blessure. Dat was meteen duidelijk. Ondersteund door twee mensen moest ze de piste verlaten.

Eykens vocht tegen de tranen. Van de pijn ongetwijfeld, maar waarschijnlijk wist ze ook meteen hoe laat het was voor een eventuele deelname aan de Olympische Spelen volgende maand.

Zeker van een olympisch ticket was ze nog niet, maar in principe had een kwalificatie moeten lukken. Renée Eykens staat 35e op de olympische ranking, de beste 48 atleten zijn geplaatst voor de Spelen.

Door haar opgave in de finale heeft ze geen punten gehaald voor de ranking. Dinsdag zou ze zekerheid hebben gekregen over haar deelname, maar deze blessure gooit roet in het eten.