De Europese voetbalbond laat regenboogvlaggen toch toe in Boedapest

Aanvankelijk heette het in de Nederlandse media dat de UEFA de regenboogvlaggen in en rond het stadion en in de fanzone verboden had. "Verschillende voetbalfans moesten dan ook hun vlag al inleveren aan de lokale beveiliging", klonk het.

Nu klinkt het anders. "In tegenstelling tot sommige berichten wil de UEFA duidelijk stellen dat het geen regenboogsymbolen verboden heeft in de fanzone. Die locatie valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten", preciseert de Europese voetbalbond op de sociale media.

"Voor de UEFA is het symbool welkom in de fanzone. De UEFA heeft de Hongaarse voetbalbond ook duidelijk gemaakt dat regenboogvlaggen en andere symbolen niet politiek geladen zijn en welkom zijn in het stadion. Ze horen bij de Equal Game-campagne van de UEFA", klinkt het nog.