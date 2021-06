De EK-Tribune: "Dit Italië moeten de Rode Duivels zeker aankunnen"

Sporza-analiste Heleen Jaques is alvast niet onder de indruk van wat de Italianen gisteren in hun 1/8e finale getoond hebben tegen Oostenrijk.

"Jaques: Italië miste de verticaliteit van Locatelli. Die verticaliteit zagen we niet bij Verratti, die het spel zelfs wat vertraagde. En ook de hoge druk kwam er niet volledig uit, ook omdat Oostenrijk heel fel gestart was en met veel power speelde."



"Je had niet het gevoel dat Italië zou scoren in de reguliere speeltijd. Het was wel goed gezien van Roberto Mancini om veel wissels door te voeren en zijn kern tevreden te houden, want de invallers waren goud waard."



"Toch miste Italië intensiteit. In de groepsfase hadden ze die runs naar voren, maar nu kwam er niks van rechts, weinig uit het midden, soms wel wat van Spinazzola, maar dat was het dan ook."

Sporza-commentator Eddy Demarez: "We hebben in deze match gezien dat Italië geen wonderploeg is. Tegen de Oostenrijkers, dat zijn allemaal machines, hadden ze het moeilijk. Dat voetbal kwam Italië niet tegen in de groepsfase. Ze zaten niet in een zware poule. Plus: ze hebben in die poule drie keer thuis mogen spelen.”

Heleen Jaques: "Ik ben toch wat ontgoocheld achtergebleven na deze match van de Italianen. Dit Italië moeten de Belgen, als ze de kwartfinales halen, zeker aankunnen."



Eddy Demarez: "Ik schat Portugal, met meer klassespelers en meer spelers met ervaring op het allerhoogste niveau, een trapje hoger in dan Italië."