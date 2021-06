Cédric Nuytinck behaalt zilver in dubbelspel op het EK tafeltennis

"Ik ben nu vooral ontgoocheld dat we geen goud hebben gepakt", reageerde Nuytinck na afloop. "We hebben in de finale zeker niet ons beste niveau gehaald en vonden het toch jammer dat we deze kans hebben laten liggen."

"Maar we zijn ervan overtuigd dat er in de toekomst nog kansen zullen komen. We zijn nog een relatief jong dubbelpaar. We hebben amper vijf tot zes toernooien samengespeeld, en gaan op de WK's en EK's nog eens voor de prijzen gaan."

"Persoonlijk ben ik vooral blij dat ik het seizoen op een positieve noot afsluit, want het was een slecht jaar voor mij. Het was met corona ook een heel rare situatie. Deze prestatie geeft me alvast een boost voor de toekomst. Als ik terugkijk op ons mooi toernooi, kan ik me toch een beetje verzoenen met zilver, maar een echte sportman wil natuurlijk altijd die finale winnen."

Nuytinck schenkt België een derde EK-medaille in het dubbel, na Walter Dugardin en Roland Georges in 1960 en Jean-Michel Saive en de Kroaat Zoran Primorac in 1994. Saive was ook de laatste Belg die een EK-medaille kon winnen. Hij haalde in 2005 zilver in het enkelspel.