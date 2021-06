Buitenlandse pers looft Duivels: "De Hazards heersten op een sterrenavond"

Nederland: "Komt er eindelijk een prijs voor de Belgen?"

Bij het Nederlandse AD is het even scrollen voorbij artikels over "de treurige afgang van Oranje". Positiever zijn ze over de prestatie van de Belgen. "Het was zeker niet top, maar op hun tocht door het schema met het mijnenveld bereikten ze wel zonder schade het eerste tussenstation, waar Italië wacht." "Zou het er dan toch eindelijk eens van komen? De Belgen kwamen sinds 2014 drie keer achter elkaar met een gouden lichting naar een groot toernooi en ook voor 2021 gold vooraf: het is nu of nooit voor de beste generatie die België ooit heeft gehad. Blijft het een elftal van applaus, of komt er eindelijk eens een tastbare prijs?"

Italië: "Gelijkspel was geen schande geweest"

Bovenaan de website van Gazzetta dello Sport, de toonaangevende krant in het land dat we vrijdag ontmoeten, staan de blessures van Kevin De Bruyne en Eden Hazard. "Raken ze fit voor de confrontatie met ons?", vragen ze zich ook in de laars af. "Een gelijkspel in België-Portugal was geen schande geweest", valt in het matchverslag te lezen. "Portugal was vaak dominant, maar verprutste twee uitstekende mogelijkheden. België vertoonde toch wat moeilijkheden achterin met het trio Alderweireld-Vertonghen-Vermaelen. Maar een doelpunt van Thorgan Hazard, waar Rui Patricio meer mee kon, besliste de match."

Engeland: "Eden Hazard toonde zijn oude zaligheid"

In Engeland deelde de pers de bezorgdheid rond Kevin De Bruyne en Eden Hazard. "België staat in de kwartfinales, maar tegen welke prijs?", vraagt The Telegraph zich af. "De gouden generatie staat op 3 wedstrijden om hun zoektocht naar internationale glorie te beëindigen, maar misschien zullen ze dat moeten doen zonder Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Die laatste toonde nog eens zijn oude zaligheid tegen Portugal. Zijn blessure kon op geen slechter moment voorvallen." Bij The Mirror viel het volgende te lezen: "België onderstreepte zijn status door de titelverdediger naar huis te sturen. De troepen van Martinez zweefden relatief makkelijk door de groepsfase en rechtten de rug wanneer het moest." "Tijdens de vorige grote toernooien gingen ze door een leerschool. Als dat noodzakelijk is om uiteindelijk te triomferen, heeft België zeker al zijn lessen geleerd."

Spanje: "Het was de nacht van de "andere" Hazard"

"Portugal was beter, maar Cristiano Ronaldo kwam niet opdagen", klinkt de conclusie in het Spaanse AS, dat de broertjes Hazard looft. "De broertjes Eden en Thorgan Hazard heersten op een sterrenavond in Sevilla." "Eigenlijk had niemand verwacht dat die "andere" Hazard voor het verschil zou zorgen. Het kleine broertje van de Madrista schoot België, dat meer berekend dan briljant was, naar de kwartfinale." Marca strooit ook met lof voor die andere speler van de Koninklijke. "Courtois en Hazard onttroonden Ronaldo. Het EK moet op zoek naar een nieuwe koning."

Duitsland: "Dortmund-Belgen sturen Ronaldo op liefdesvakantie"