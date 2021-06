"Ik zou Eden Hazard tegen Portugal als troefkaart gebruiken"

Moet je in dit soort wedstrijden voor je meest ervaren ploeg kiezen, dus met Eden Hazard en met Thomas Vermaelen? Dat is de eerste vraag die Ruben Van Gucht aan commentator Filip Joos voorlegde.

Joos: "Moeten is veel gezegd. Maar ik zou Vermaelen wel zetten. Ik geloof in het trio Vertonghen-Vermaelen-Alderweireld. Als ik dat scherpe hoofd en die killer-blik van Vermaelen zie, dan geloof ik - in toernooien zoals het EK - in Vermaelen."

"Hazard vond ik niet goed spelen tegen Rusland, maar wel goed invallen tegen Denemarken. Dus heb ik het gevoel: houd hem achter de hand en gebruik hem als troefkaart. Dan heb je nog iets om de Portugezen schrik mee aan te jagen."

"Stel dat je achter komt en het is nog een halfuur, dan zul je automatisch meer op de helft van Portugal gaan spelen. Daar kan Eden Hazard iets forceren. Dus op basis van wat hij op het EK getoond heeft, zou ik hem op de bank zetten. Maar ik hoop dat hij me met zijn talent logenstraft als hij toch zou starten."