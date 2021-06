Villa Sporza over België-Portugal: "Portugal speelt beter zonder Ronaldo"

In Villa Sporza kaart een panel voetbalfanaten na over de EK-wedstrijden. Aan de tafel van Karl Vannieuwkerke ging het gisteren vooral over de nakende klepper tegen de Portugezen. Mohamed Messoudi, Imke Courtois, Youri Mulder en Franky Van der Elst fileerden onze Duivels en tegenstander Portugal.

De Rode Duivels krijgen geen tijd om te ademen na hun 9/9 in de groepsfase. Ze moeten morgen, in de 1/8e finales, meteen aan de bak tegen de titelverdediger van 2016, Portugal. Ook man-in-vorm Romelu Lukaku beseft meteen dat het erop of eronder is. "Na de loting kwam ik Thorgan Hazard en Axel Witsel tegen. "Nu begint het pas echt", zeiden we tegen elkaar." Ook Thibaut Courtois weet dat het money-time is. "Portugal heeft al bewezen dat het een toernooiploeg is. Ze komen ook uit de groep des doods en zijn het inmiddels dus gewoon om tegen topploegen te spelen. Wij moeten vooral extra gefocust zijn."

"Onze grootste troef - de omschakeling - uitbuiten"

Hoe gaat onze meester-tacticus Roberto Martinez Ronaldo en co dan lamleggen? "We zullen de wedstrijd moeten controleren én we gaan ook geduldig moeten zijn. Vooral die balans zal belangrijk zijn", vertelde de bondscoach alvast op de persconferentie. "Ik hoorde 3 keer het woord "controle" en 2 keer het woord "geduld" tijdens Martinez' speech", merkt Mulder meteen op. "België zal volgens mij niet vol in de aanval spelen als ik dat zo hoor. Ze gaan de Portugezen niet meteen overrompelen."

België heeft al bewezen dat ze gevaarlijk zijn in de omschakeling. Dat kan onze troef zijn. Mohamed Messoudi

Mohamed "Mo" Messoudi ziet die tactiek ook wel zitten. "België heeft al bewezen dat het gevaarlijk is in de omschakeling. Dat kan onze troef zijn deze wedstrijd."

"Ik denk ook dat de Belgen de Portugezen gaan laten komen", gaat Imke Courtois verder. "Zo heb je niet veel ruimte in de rug voor Cristiano Ronaldo, hun grootste troef. Wij kunnen dan in de omschakeling profiteren van de tandem De Bruyne/Lukaku." "De Portugezen geven ook vaak iets weg in hun verdediging. Elke bal diep was bijna gevaarlijk in de groepsfase", besluit Mulder.



Moeten we schrik hebben van Ronaldo?

Moeten wij schrik hebben van hun topschutter, Ronaldo? Imke Courtois denkt alleszins van niet. "Met Vermaelen, Alderweireld en Vertonghen hebben we verdedigers die het gewoon zijn om tegen topspitsen te spelen." "We mogen ons ook niet blindstaren op hem. Ook Jota en Fernandes lopen daar nog rond. Die hebben hun topniveau nog niet gehaald op dit EK, maar dat zijn ook spelers waar je altijd rekening mee moet houden." "Ik vind eigenlijk dat Ronaldo - in het spel zelf - nog niet goed gespeeld heeft", gaat Van der Elst verder. "Ook zijn dribbels en acties mislukten te vaak. Het is gewoon opletten geblazen als hij een kans krijgt",

Ik heb soms het gevoel dat Portugal net beter zou spelen als hij er niet bij is Youri Mulder

Ook Mulder heeft zijn twijfels. "Andere spelers komen minder aan bod omdat Ronaldo nu eenmaal een magneet voor alle ballen is. Ik heb soms het gevoel dat Portugal net beter zou spelen als hij er niet bij is." "In de voorbereiding hebben ze zonder Ronaldo inderdaad prachtig voetbal gebracht met de andere spelers", weet Messoudi. "Als hij tussen de lijnen staat, zuigt hij het spel inderdaad naar zich toe."

Het is alleszins koffiedik kijken hoe Martinez zijn verdedigers positioneert om de Portugese spurtbom te ontmantelen. "Want Ronaldo stelt wel haast nooit teleur natuurlijk", besluit Karl Vannieuwkerke.

Romelu Lukaku: "Wij zijn slimmer dan zij"

Portugal heeft Ronaldo, wij hebben Romelu Lukaku. Onze goaltjesdief is alvast gebrand op de overwinning. "Wij zijn volgens mij slimmer dan zij" vertelt hij vastberaden aan Ruben Van Gucht. "We staan bekend voor ons mooie voetbal, maar nu moeten we met het kopje spelen en onze kansen grijpen."

