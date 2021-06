VIDEO: Drama! "Fan" met kartonnen bord veroorzaakt massale valpartij in peloton

De Tourstart in Brest lokte heel wat wielerfans naar Bretagne. Maar met die terugkeer van de oude Toursfeer zijn blijkbaar ook de dwaze wielerfans teruggekeerd.

Een supporter met een kartonnen bord met het opschrift "Allez Opi Omi!" bracht Tony Martin ten val. Het was de start van een kettingreactie die niet alleen een heel deel van de Jumbo-Visma-ploeg meesleurde, maar ook een groot deel van de rest van het peloton. Voor Jasha Sütterlin (DSM) zat de Tour er na die val al op.

En nog was het niet voorbij. Het peloton denderde al de laatste 10 kilometer in toen er zo mogelijk nog zwaarder werd gevallen, deze keer zonder een externe oorzaak. Her en der vlogen renners de gracht in, soms op spectaculaire wijze.