Sven Nys: "Valpartijen kunnen het scenario van de eerste week bepalen"

"Veel renners moeten nu hun wonden likken"

"Mathieu maakte ook op de Poggio al eens dezelfde fout"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hadden hun zinnen gezet op ritwinst en geel, maar tot een echte strijd met Julian Alaphilippe kwam het nooit. Die zette bijzonder vroeg aan en kraakte niet. Geen verrassing voor Sven Nys.

"Ik had wel verwacht dat hij zo vroeg zou gaan. In een groepje is Matthews heel explosief en intrinsiek misschien net iets sneller. Alaphilippe is het best op de steile stukken van de klim en moet minder gewicht meezeulen dan Van der Poel en Van Aert."

"Maar ik denk niet dat hij verwacht had om alleen zo'n kloof te kunnen

slaan. Hij had zeker Van Aert en Van der Poel verwacht, maar die waren niet in staat tot een remonte. Het is indrukwekkend dat hij totaal niet stilgevallen is, terwijl er 2 klassementsmannen in de tegenaanval gingen. Niemand was in staat om de kloof te dichten."



Ook Van der Poel en Van Aert dus niet. Al maakte Van der Poel misschien wel een fout. "Voor de klim zag je dat iemand Van der Poel naar voren wou brengen en die jongen slaagde erin om zelf helemaal vooraan te raken. Maar Mathieu moest dat wiel lossen, hij kon niet mee in de slipstream om uiteindelijk bij de

eerste vijf op te draaien richting de laatste klim."

"Dat was voor mij het signaal dat hij is niet goed genoeg was. maar dan zag je hem een inspanning leveren op de steile stroken om uiteindelijk bijna

terug in het wiel van Alaphilippe te komen. Als hij die inspanning niet moet leveren, maar meegaat in het zog van zijn ploegmaat, dan had hij die ultieme inspannig missschien wel kunnen leveren."

"Van Aert was er niet toe in staat, die zat in de ideale positie, zag het gebeuren en had geen antwoord. Maar Mathieu heb ik zo ook al eens op de Poggio in de fout zien gaan, dat hij van te ver moest komen."