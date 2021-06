Strijd tussen Grote Drie in openingsrit? Van Aert: "Slotklim wordt op de limiet"

Van Aert: "Hopen dat het even stilvalt op de klim"

Wout van Aert begint nog maar aan zijn tweede koersdag na zijn blindedarmoperatie. Op zijn eerste dag werd hij meteen Belgisch kampioen. "Het is heel bijzonder dat ik in deze trui de Tour mag rijden, het is toch een van de mooiste truien. En het is een geslaagd design."

"Deze trui geeft me in ieder geval extra motivatie. Deze Tour begint met 2 lastige ritten die mij moeten liggen, al is de slotklim vandaag toch lastiger dan ik op papier had ingeschat."

"Er is een heel steil stuk en op het einde loopt het nog vies door. Als ze vanaf de voet vol koersen, wordt het op de limiet voor mij. Ik moet erop rekenen dat het dan even stilvalt."

Zal Van Aert wel zijn eigen kans mogen gaan of moet hij zich ook ontfermen over kopman Roglic? "Het klassement is het hogere doel, maar toch krijg ik een vrije rol om voor resultaten te gaan. Deze finish moet Primoz ook liggen, het wordt belangrijk dat hij geen tijd verliest. Ik zal mijn plan moeten trekken."