Soler moet al op dag 1 de Tour verlaten met breuken, ook Hirschi mogelijk out

Marc Soler is niet de enige die al na 1 dag de Tour moet verlaten. Jasha Sutterlin (DSM), Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) en Cyril Lemoine (BB Hôtels) moesten al tijdens de etappe de strijd definitief staken.

Lemoine heeft aan zijn val in de eerste rit van de Tour een klaplong en vier gebroken ribben overgehouden. De 38-jarige renner moet enkele dagen in het ziekenhuis in Brest blijven. Konovalovas ligt ook in het ziekenhuis in Brest met een hoofdtrauma. Zijn toestand zou wel gunstig evolueren.



Mogelijk komt ook Marc Hirschi nog in het rijtje vroege opgaves. De Zwitser liep bij de eerste massale valpartij een schouderontwrichting op. "Morgen zullen we zijn toestand opnieuw bekijken en beslissen of hij fit genoeg is om verder te koersen", klinkt het bij UAE-Team Emirats. De 22-jarige Hirschi kwam als 180e en voorlaatste over de finish, op ruim achttien minuten van winnaar Julian Alaphilippe.