Rusland klopt Spanje in plaatsingswedstrijd en pakt WK-kwalificatieticket

Rusland heeft de Spaanse vrouwen in eigen huis een koude douche bezorgd. Spanje, grootmacht in het vrouwenbasket, verloor de plaatsingwedstrijd en is er voor het eerst sinds 1994 zeker niet bij op het WK volgend jaar in Australië.

De thuisploeg begon nochtans goed. Na het eerste quarter stonden de Spanjaarden 5 punten voor. Rusland was evenwel niet onder de indruk en kwam terug in de wedstrijd.

Na het 3e quarter was het verschil tussen beide ploegen slechts 2 punten. De temperatuur steeg in Valencia en het waren de Russen die het hoofd het meest koel konden houden.

Raisa Musina was de sterkhouder bij Rusland, met 20 punten. Ze schenkt Rusland hoop op een groot toernooi in 2022, na de uitschakeling door de Cats in de kwartfinales.