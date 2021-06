Portugal bekijkt EK-match tegen Belgie "als een finale"

Morgen om 21 uur moet België voorbij Portugal zien te geraken in de 1/8e finales van Euro 2020. De titelverdediger belooft zich kranig te verweren.

"We willen de zwakke plekken van België uitbuiten", verklaart de Portugese bondscoach Santos een dag voor de topper. "We moeten verhinderen dat we de Belgen te veel ruimte schenken."

"Ik denk dat de ploeg die het beste zal omgaan met het balbezit het zal halen. We zijn klaar", stelt Santos, die een gesloten match verwacht.

"De Belgische ploeg speelt al heel lang samen. Ze scoren veel en incasseren weinig. De Belgen maken dus kans om te winnen, maar wij gaan er alles aan doen om dat te verhinderen."

"Onze tegenstander heeft heel wat in zijn mars, maar ik ben ervan overtuigd dat we beter zullen zijn."

Bij de Rode Duivels vinden Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne mekaar blindelings. "Sommige spelers hebben meer invloed dan anderen, maar we kunnen ons niet op individuen concentreren", aldus Santos.

"Het zal belangrijk zijn niet te laag terug te zakken. België heeft veel offensieve spelers die kunnen wisselen. Daarop is moeilijk in te spelen. Maar laten we niet vergeten dat wij ook over erg goede spelers beschikken."