Moest rit geneutraliseerd worden na massale val? "Dit was geen gewone val"

"Een dwaze actie van 1 mevrouw zet het hele peloton te voet", vat Michel Wuyts het samen. "Die dame dacht het kiekje van haar leven te maken. Ben ik in beeld? Helaas wel."

Bij Deceuninck-Quick Step twijfelde ze na het incident of ze moesten doorrijden of niet. Onder meer Mørkøv legde de boel stil, om even later toch weer te versnellen, hoewel nog niet iedereen was teruggekeerd.

"Ik vind dat ze de koers hadden moeten stilleggen", zegt José De Cauwer. "Vluchter Schelling tegenhouden en de rest laten terugkomen."

"Dit was immers geen gewone valpartij, maar een val veroorzaakt door een obstakel op de weg dat er niet mag zijn. Dan kun je ingrijpen."