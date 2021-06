Mo Farah laat (ondanks hulp Bashir Abdi) laatste kans op 10.000m in Tokio liggen

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farah heeft vrijdag zijn laatste kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio op de 10.000 meter gemist. De 38-jarige Farah finishte in Manchester in een speciale testrace op de Britse kampioenschappen in 27'47"04. De limiet voor Tokio ligt op 27'28"00.