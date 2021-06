Max Verstappen pakt in Oostenrijk tweede poleposition op een rij

Max Verstappen domineerde en controleerde de kwalificaties. In Q3 had hij snel zijn snelste rondje beet en kon daarna rustig afwachten. Het was aan Mercedes om een antwoord te vinden, maar dat lukte niet. Hamilton probeerde zijn wagen tot het uiterste te pushen, maar maakte daardoor een foutje. Hij strandde met de derde tijd.

Bottas deed net iets beter, maar start zondag pas als vijfde omdat hij tijdens de vrije trainingen een spin maakte in de pitlane en daarvoor drie plaatsen achteruit werd gezet. Lando Norris en Sergio Perez profiteren daarvan en starten respectievelijk als derde en vierde morgen.

De Ferrari's vielen tegen tijdens de kwalificaties. Carlos Sainz kon op de zachte band geen plek in Q3 versieren terwijl andere rijders nog op de medium band rondreden. Sainz start zondag pas als 12e. Charles Leclerc reed uiteindelijk de 7e tijd en start net achter Pierre Gasly.