Martinez kijkt uit naar België-Portugal: "Voor deze matchen doen we het"

Vanavond om 21 uur wordt het menens voor de Belgen op Euro 2020. Roberto Martinez blikte gisteren met vertrouwen vooruit op de kraker tegen Portugal.

"Onze focus ligt volledig op de overwinning", zei de bondscoach tijdens een ontmoeting met de voetbalpers.



"Ik voel veel opwinding en energie, we zijn gemotiveerd en gefocust. Voor deze wedstrijden doen we het."



"Tot nu toe leverden de spelers dit toernooi vlekkeloos werk. Alles gaat goed. Die positieve weg willen we blijven bewandelen", verzekerde Martinez, die voor een 60e keer langs de zijlijn staat voor België.

Daarnaast wordt het in Sevilla ook zijn allereerste wedstrijd als coach in zijn vaderland. "Dat is bijzonder", glunderde de 47-jarige Spanjaard.

"Mijn familie zal er ook zijn. Ze zullen zeker supporteren voor de Duivels, weliswaar met een Spaans accent", lachte Martinez.