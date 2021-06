Jan Vertonghen: "Zolang mogelijk genieten van Ronaldo, maar nu even niet"

Jan Vertonghen en de Belgische defensie krijgen morgen de zware opdracht om Cristiano Ronaldo uit de match te houden in de 1/8e finales van Euro 2020.

"We spelen niet enkel tegen Cristiano Ronaldo", zei Vertonghen vanavond op de persconferentie.

"Ronaldo is de grootste speler in de geschiedenis van het land en ik respecteer hem, maar het is niet België tegen Ronaldo morgen. Het is België tegen Portugal. De Portugezen hebben veel sterke spelers en ik ben er zeker van dat ze morgen klaar zullen zijn."



"Ronaldo is natuurlijk een fenomeen", ging Vertonghen voort. "Met zo'n trainingsijver kan ik begrijpen dat hij tot zijn 40e wil blijven voetballen. Daar kan je alleen maar bewondering voor hebben."