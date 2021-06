Is de Tour van Froome nu al voorbij? Viervoudig Tourwinnaar deelt weer in de klappen

Het was een troosteloos beeld na de tweede zware valpartij in de openingsrit van deze Tour. Chris Froome bleef een hele poos op de weg zitten en raakte maar met moeite weer overeind. Uiteindelijk sprong hij toch weer op de fiets en finishte hij op ruim 14 minuten van ritwinnaar Julian Alaphilippe.

"Dit is niet hoe ik hoopte dat het vandaag zou verlopen, maar ik ben er toch in geslaagd om de finish te halen", liet Froome na afloop weten. "Ik ga nu onder de scanner en zal vanavond een update geven. Ik hoop dat de andere renners die onderuitgingen allemaal oké zijn."

Voor Froome is het in elk geval een Tour-comeback in mineur. De Brit miste de voorbije 2 edities na zijn zware val in 2019 tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. Daarbij brak hij toen zijn rechterdijbeen, rechterelleboog, een heup en enkele ribben.