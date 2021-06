Het ongewenste kind dat de wereld veroverde: de 7 gezichten van Cristiano Ronaldo

1. De getekende

Onder zijn zongebruinde lichaam liggen littekens verborgen. Cristiano Ronaldo beleefde een zware jeugd die hem voor de rest van zijn leven achtervolgde. Eigenlijk was er bijna geen sprake geweest van de stervoetballer. Mama Dolores gaf in haar biografie 'Madre Coraje' toe dat ze abortus overwoog toen ze zwanger was van Cristiano. Nadat haar dokter dat geweigerd had, volgde ze de raad van een buurvrouw door donkere bieren te drinken en vervolgens te gaan hardlopen. Zonder succes. U moet weten: Dolores en haar man José - een kokkin en een hovenier - hadden het allerminst breed. Hun huisje in Funchal, op het eiland Madeira, was armoedig. Met een dak van asbest, zonder verwarming en houten panelen tegen de muren. Nakomertje Cristiano sliep op één kamer met zijn broer Hugo en zussen Katia en Elma.

Cristiano Ronaldo met zijn twee zussen en broer.

Vooral de moeizame relatie met zijn vader zou de levenshouding van Ronaldo bepalen. José Dinis Aveiro vervulde zijn legerdienst in Mozambique en Angola, maar geraakte na zijn terugkeer zwaar verslaafd aan alcohol. Tijdens een interview met Piers Morgan uit 2019 sneed Ronaldo het gevoelige topic uitzonderlijk aan. "Ik kende mijn vader eigenlijk niet helemaal", vertelde hij in tranen. "We hebben nooit een normaal gesprek gehad. Hij was altijd dronken."

In 2005, voor de grote doorbraak, overleed Ronaldo's vader op 52-jarige leeftijd aan leverfalen. Ook zijn broer vocht jarenlang tegen de drankdemonen. Het verklaart meteen waarom Ronaldo nooit een druppel alcohol drinkt. Alleen na de Europese titel met Portugal dronk hij één glaasje champagne.

2. De ijdele

Hij kon zomaar een "Voor-en-na" uit een make-over-programma zijn. Cristiano Ronaldo was lang niet altijd de begeerlijke posterboy zoals we hem nu kennen. Tijdens zijn eerste maanden bij Manchester United plaagden ploeggenoten hem zelfs met zijn jeugdpuistjes en belabberde gebit.

De bijna onherkenbare Cristiano Ronaldo in zijn beginperiode bij Manchester United.

Het leidde tot een ware transformatie. Ronaldo liet stevig aan zijn gebit sleutelen door orthodontisten en tandartsen. Voorts spendeerde hij een fortuin aan schoonheidsproducten.

Nu ziet Ronaldo er op zijn 36e nog steeds uit alsof hij vanop een catwalk in Milaan is weggeplukt. De Portugees heeft een kathedraal van een lichaam, hagelwitte tanden, een glimmende huid en perfect gecoiffeerde haren. En dat weet hij zelf maar al te goed. Op zijn Instagram-account deelt Ronaldo frequent selfies of foto's van zijn sixpack tijdens een workout. Zijn 305 miljoen volgers - een absoluut record - smullen ervan. Opvallend: in tegenstelling tot heel wat collega's heeft Ronaldo geen tatoeages. De aanvaller doneert namelijk regelmatig bloed. Wie zich laat tatoeëren mag de eerste vier maanden geen bloed geven, omdat de kans bestaat dat je bloed geïnfecteerd wordt.

3. De ondernemer

Het imperium van Cristiano Ronaldo reikt verder dan alleen het voetbalveld. Ruim 15 jaar geleden stampte de Portugees zijn eigen merk ‘CR7’ uit de grond. Een modehandeltje dat begon met een ondergoedlijn, maar nadien uitbreidde naar volledige outfits, (zonne)brillen, parfum en beddengoed.

Nadien investeerde Ronaldo ook in de horecasector. Onder de naam ‘Pestana CR7’ begon de superster een hotelketen.

Tegenwoordig kunt u voor ongeveer 200 euro een nachtje doorbrengen in één van de vestigingen in Lissabon, Funchal, Madrid of New York. Binnenkort komen daar Marrakech, Parijs en Manchester bij. Daarnaast heeft Ronaldo belangen in bedrijven die zijn naam niet dragen. Zoals onder andere technologiebedrijf 7EGEND, vliegbedrijf Dutton Invest, restaurantketen Zela en haarkliniek Insparya.

Een groot deel van het miljoenenvermogen van Ronaldo komt natuurlijk uit sponsordeals. Die heeft de Portugees bijvoorbeeld met DAZN, Herbalife, MTG, Nike en Unilever. Volgens het Amerikaanse zakenmagazine Forbes maken de vele bijbaantjes van Ronaldo, samen met zijn jaarsalaris van ruim 50 miljoen bij Juventus, hem de op 2 na bestbetaalde sporter ter wereld. Met 100 miljoen euro aan opbrengsten in 2020 zou Ronaldo enkel Lionel Messi (107 miljoen) en MMA-ster Conor McGregor (149 miljoen) moeten laten voorgaan.

4. De controversiële

Hoge bomen vangen veel wind. Dat is bij Cristiano Ronaldo niet anders. De vijfvoudige winnaar van de Gouden Bal kwam al meermaals in aanraking met het gerecht. De grootste klap kreeg Ronaldo in 2017, toen het Duitse magazine Der Spiegel het nieuws wereldkundig maakte dat de voetballer betrokken zou zijn bij een vermeende verkrachtingszaak. Ongeveer anderhalf jaar later kwam slachtoffer Kathryn Mayorga zelf met haar verhaal naar buiten. Ze beweerde dat ze in 2009 in een hotelsuite in Las Vegas werd verkracht door Ronaldo, die haar nadien 375.000 dollar zwijggeld zou hebben betaald. Ronaldo ontkende alles - volgens hem vond de seks met wederzijdse toestemming plaats. In 2019 liet de openbaar aanklager uit Las Vegas de zaak vallen vanwege een gebrek aan bewijzen. Mayorga zou wel nog steeds een schadevergoeding eisen. Ronaldo verslikte zich - net als veel voetballers - ook al eens in zijn dribbel met de fiscus. Daarvoor moest hij zich in 2019 verantwoorden voor de rechtbank van Madrid. Die trof een schikking met de Portugees voor 18,8 miljoen euro en een gevangenisstraf van 23 maanden, al moest Ronaldo die niet effectief uitzitten.

Ronaldo trok in 2019 goedgemutst richting zijn proces met de Spaanse fiscus.

5. De familieman

"Mijn gezin betekent alles voor mij." Minstens even hard als de beste voetballer probeert Ronaldo ook de beste papa ter wereld te zijn. Door de tragedie van zijn eigen vader José weet hij als geen ander hoe belangrijk dat is. "De Ronaldo's" vormen een warme familie van 6. Sinds 2016 heeft de recordschutter een relatie met Georgina Rodriguez - hij ontmoette het Spaanse model in een Madrileense kledingwinkel. Samen kregen ze in november 2017 een eerste dochtertje, Alana Martina. Opvallend: eerder had Ronaldo al drie kinderen via een Amerikaanse surrogaatmoeder, wiens identiteit een groot geheim blijft. In juni 2017 kwam de tweeling Eva en Mateo ter wereld, twee jaar eerder zag Cristiano Jr. het levenslicht. Die laatste heeft overigens duidelijk de genen van zijn vader. Bij de jeugdelftallen van Juventus maakte Ronaldo's oudste zoon al furore door aan de lopende band te scoren.

Cristiano Ronaldo met zijn vriendin Georgina en vier kinderen.

6. De bezetene

Op zijn 36e verlangt zijn ego nog steeds om elke dag de beste te zijn. Iedereen die ooit de kleedkamer met Ronaldo deelde, looft zijn weergaloze winnaarsmentaliteit, ongeziene gedrevenheid en spartaanse werkethiek. De lijst met straffe anekdotes is eindeloos. We kozen er één alleszeggend verhaal van Patrice Evra, 3 jaar ploegmaat bij Manchester United, uit.

"Als Cristiano je uitnodigt, zeg je beter gewoon 'nee'. Na een training zouden we eerst iets eten en op de tafel stond wat kip, sla en water. Ik dacht dat het hoofdgerecht zou volgen, maar er kwam niks meer." "Dan wilde Cristiano een balletje trappen. En daarna zwemmen. "Zijn we hier om te sporten, of gewoon om samen iets te eten", vroeg ik aan hem. Hij is een machine en wil nooit stoppen met trainen." "Cristiano speelde eens tafeltennis tegen Rio Ferdinand. Voor de ogen van alle ploegmaats verloor hij. Hij stuurde zijn neefje meteen om een pingpongtafel en trainde thuis twee weken als een gek. De volgende keer versloeg hij Rio. Dát is Cristiano."

Volgens ingewijden bestaat de "succesformule" van Ronaldo uit 6 uitgebalanceerde maaltijden per dag. Met veel vis, kip, avocado, broccoli en eieren op het menu. Die gezonde voeding koppelt de spits aan een vast slaappatroon: iedere nacht minimaal 8 uur slaap en 5 korte dutjes overdag. Uiteraard met nog enkele ijsbaden tussendoor om de recuperatie te optimaliseren.

7. De voetballegende

Boven alles blijft Ronaldo een uniek fenomeen op het veld. Acrobatische retro's, flitsende dribbels, onhoudbare afstandgoals... Ronaldo tartte meer dan eens de wetten der natuur. Zijn avontuur begon bij Sporting Lissabon, maar zette zich na amper één seizoen voort bij wereldclub Manchester United. In de Premier League ontwikkelde Ronaldo zich van flitsenvoetballer naar genadeloze doelpuntenmachine. In 292 matchen voor United schoot Ronaldo 118 keer raak en hielp hij de Reds aan elke prijs die er te winnen viel. Na 6 jaar trok Ronaldo in 2009 voor een recordsom van 94 miljoen euro naar Real Madrid.

In Bernabeu bereikte zijn reputatie nooit geziene hoogtes. Gestuwd door de rivaliteit met Lionel Messi die voor eeuwig de geschiedenisboeken van het voetbal zal ingaan als meest intense ooit. Met Real Madrid veroverde Ronaldo liefst 4 keer de Champions League en 2 Spaanse landstitels. Zijn individuele prijzenkast vulde zich zowaar nog sneller, met in totaal vijf keer de Gouden Bal. In 2018 volgde een verrassende transfer naar het Italiaanse Juventus.