Deense bondscoach: "Het moment dat Eriksen in elkaar stortte, veranderde alles"

Een rollercoaster van emoties. Het EK van Denemarken is er eentje van tragedie en euforie. Na de kwalificatie voor de kwartfinales tegen Wales was het overduidelijk dat laatste.



Al haalde bondscoach Kasper Hjulmand na afloop de trieste gebeurtenis rond Christian Eriksen aan als één van de redenen voor het succes. "Wanneer Christian in elkaar zakte, is alles veranderd. Ik voelde dat we plots in een compleet andere situatie terechtkwamen."

"We zijn dankbaar voor alle liefde en steun die iedereen ons gegeven heeft in die moeilijke periode. Het gaf ons vleugels. Deze match zou trouwens fantastisch geweest zijn voor Christian. In het stadion van Ajax waar hij doorbrak op het hoogste niveau. Maar ik weet dat hij eigenlijk bij ons was."

"We geloven volop in onze kwaliteiten", ging Hjulmand verder. "Volgende week zaterdag wacht in de kwartfinales opnieuw een moeilijke match. Ik ga hier niet zeggen dat we het EK zullen winnen, maar ik ga wel beloven dat we zullen vechten tot het einde."