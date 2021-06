De duim van Chris Froome gaat de hoogte in: "Klaar voor de tweede ronde"

De meest onfortuinlijke ploeg van de dag moet wel het AG2R-Citroën van Greg Van Avermaet zijn. Geen enkele renner kon aan de valpartijen ontkomen. "Het was geen goede dag voor ons", zei Van Avermaet. "Iedereen zat wel een keer in een valpartij, sommigen zijn zelfs een paar keer gevallen. "

"We hadden allemaal hoge verwachtingen: onze klassementsrenners in het klassement houden en mikken op de dagwinst of een goed resultaat. Dan is het wel een beetje jammer dat we vandaag allemaal vallen."

Van Avermaet lag zelf tegen grond bij de tweede valpartij. "Ze vielen voor mij, ik kon geen kant meer op. Iedereen wilde in een goede positie zitten voor die slotklim, dus we zaten met veel vooraan. Het is wat het is. Ik ben niet super teleurgesteld, want als je het nu bekijkt mag ik blij zijn dat het niet erger is. De schade valt mee."





Oliver Naesen raakte betrokken bij de eerste grote valpartij. Zelf raakte hij de grond niet, maar kwam hij in de mensenhoop van het peloton terecht. "Ik liep vooral schaafwonden op, enkele sneetjes. Mijn stuur stond ook scheef en mijn knie doet een beetje pijn, maar het val wel mee."