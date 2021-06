Cats kunnen geschiedenis schrijven: "Zullen tempo moeten opdrijven tegen Servië"

Mestdagh: "Gevoel leeft dat dit EK een opportuniteit is"

Wie het parcours van de Belgian Cats op het EK al gevolgd heeft, weet dat ze op dit toernooi al twee keer garant stonden voor extreme spanning. Zowel in de laatste groepsmatch als in de kwartfinales.

Tegen de ervaren speelsters van Servië zal het opnieuw een thriller worden, voorspelt bondscoach Philip Mestdagh. "Servië is een ploeg met heel veel kwaliteiten. Ze hebben veel ervaring, kennen alle trukken en als wij ze gegroepeerd laten spelen, dan zullen we in de problemen komen."

"Daarom zullen we soms het tempo moeten opdrijven om meer open ruimtes te creëren. In de een tegen een op de driepuntlijn zijn het niet allemaal goeie verdedigers. Dat moeten we gebruiken."

Het bereiken van de halve finales heeft niet voor een voldaan gevoel gezorgd. De Cats willen het hoogst haalbare. "In 2017 was de bronzen medaille nog een verrassing, nu leeft het gevoel bij de groep dat dit EK een opportuniteit is."

"We spreken dan nog niet over de finale, enkel over de wedstrijd van zaterdagavond."