Belgian Cats eensgezind: "Gaan vol voor de bronzen medaille, die verdienen we!"

De teleurstelling was groot bij de Belgian Cats na hun uiterst nipt verloren halve finale tegen Servië (73-74). Kim Mestdagh was bijna de matchwinnaar voor de Belgen, maar een review bracht daar verandering in. "Jammer genoeg bestaat de technologie om dat na te kijken", grapte Mestdagh toch na de wedstrijd.

Stugge Servische dames. Dat stond op het menu voor de Cats. Op voorhand werd dan ook een stevige wedstrijd verwacht. Dat bevestigde Kim Mestdagh na de wedstrijd. "Het was een fysiek zware wedstrijd, net zoals we voorspeld hadden. Ze hebben lengte op elke positie, daar hebben ze vanaf minuut 1 gebruik van gemaakt", wist Mestdagh. "In het verloop van de wedstrijd kregen we er meer controle over." Wist ze zelf dat haar ultieme shot te laat vertrok? "Ik had al een voorgevoel", gaf ze toe. "Ik had eerst nog een dribbel ingezet. Om dat allemaal in 1 seconde te doen, daar moet je snel voor zijn. Ik wist wel dat het te laat zou zijn... Jammer genoeg is er nu de technologie om dat na te kijken." Morgen alles geven voor brons? "Sowieso", zei Mestdagh overtuigd. "We mogen met opgeheven hoofd zeggen dat we van een sterk Servië verliezen. Ik denk dat we een goede prestatie hebben neergezet vandaag, dus we moeten vol voor het brons gaan."

Philip Mestdagh: "Mentaal oplapwerk en brons pakken"

"We hadden ons verwacht aan een lastige wedstrijd, met een strakke defensie van Servië" opende trainer Philip Mestdagh. "We hebben niet ons beste basketbal gespeeld, dan kom je natuurlijk in de problemen." "Het is een teleurstellend verlies, want de winst lag voor het grijpen. Dat waren we aan het begin van de wedstrijd vergeten. Aan de rust hadden we de wedstrijd wel onder controle. We gaven slechts 1 aanvallende rebound weg en er waren weinig turnovers." "Daarna gebeurde dat wel, zelfs op belachelijke wijze op dit niveau", was de coach van de Cats kritisch. "We hadden stom balverlies en Servië had te veel opties. Dat is doodjammer, om zo de finale uit handen te geven."

Emma hoeft niet beschermd worden, maar als dat aan de overkant wel gebeurt, stel ik me toch vragen. Philip Mestdagh

Julie Allemand was de speelster in vorm, Emma Meesseman was een schim van zichzelf. Zit de strakke defensie van Servië daar voor iets tussen? "Misschien is het beter dat ik vanavond niets zeg om geen verkeerde uitspraken te doen. Het staat vast dat Emma een van de beste speelsters in de wereld is, maar helemaal niet beschermd wordt." "Ze hoeft niet beschermd te worden door de refs, maar als dat wel gebeurt met Vlasic aan de overkant, stel ik me toch vragen" ging Mestdagh verder.



"In het basketbal moet je er in blijven geloven tot de laatste seconde. Dan maak je net buiten tijd het winnende shot. Daar heb ik niets op aan te merken."

Wat moeten de Belgian Cats doen om alsnog brons te pakken op dit EK? "Mentaal oplapwerk verrichten en de wedstrijd tegen Wit-Rusland goed voorbereiden", deelde de trainer mee. "Ik weet dat het speelplan van Wit-Rusland hetzelfde zal zijn als dat van Servië: Emma zoveel mogelijk uit de wedstrijd zetten door haar aan te pakken."

Delaere: "Je blijft hopen op een mirakel"