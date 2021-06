Bako trekt aan langste eind tegen Vanwijn in Belgian Lion-duel in Franse titelstrijd

Bako nam in 32 minuten 8 punten (3/3 2 pts, 2/2 vrijworpen), 7 rebounds en 4 assists voor zijn rekening. Vanwijn was met 19 punten (8/11 2 pts, 0/2 3 pts, 3/5 vrijworpen) en 7 rebounds in 32 minuten de uitblinker van zijn team.

Voor Villeurbanne is het de 20e landstitel, de derde in 5 jaar tijd. Dit jaar won het ook al de beker en ook dat gebeurde in een finale tegen Dijon.

Na een evenwichtig eerste kwart (19-20) duwde het team uit Lyon door richting rust (33-44). Die voorsprong werd nog wat groter in het 3e kwart (51-67). Op het gemak haalde Villeurbanne de match binnen.