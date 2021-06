Alaphilippe: "Ik had dit scenario gedroomd, maar nu is die droom uitgekomen"

Voor Julian Alaphilippe is het zijn eerste zege sinds hij vader is geworden van zijn zoontje Nino. "Dat is een groot geluk. Ik mis hem enorm, maar het maakt deze zege extra speciaal."

"Het was niet gepland om zo vroeg aan te gaan, maar ik zag dat ik een gaatje had en dacht: de anderen moeten nu ook à bloc zitten. Mijn voorsprong bleef geruststellend. Het was het scenario dat ik had gedroomd, maar dat is nu ook uitgekomen."

Declercq: "We wisten niet dat er zo'n zware valpartij was"

Het zal geen verrassing zijn dat Tim Declercq op de eerste dag van de Tour al meteen de meeste kilometers op kop van het peloton voor zijn rekening nam.

"Ik heb de zege van Julian via het oortje beleefd. Dat is zoals sport op de radio volgen, dat is vaak nog spannender dan in het echt. Toen ik het grote scherm passeerde, zag ik Julian met zijn handen in de lucht. Dat was een magisch moment."

Deceuninck-Quick Step speelde wel een ogenschijnlijk dubieuze rol na de eerste grote valpartij. Toen het van leer trok nog voor iedereen was teruggekeerd.

"We wisten niet dat er zo'n zware val was. De communicatie verliep niet altijd even goed, er was soms veel gekraak in het oortje. Plots hoorden we dat Julian er niet meer bij was en hebben we gas teruggenomen."

Uiteindelijk ging de ploeg er toch weer tegenaan, vroeger dan verwacht. "We hoorden dat iedereen terug was. Wij kunnen ook niet gewoon achterom kijken, wij hebben niet alle info die de tv-kijkers hebben."