3x3-basketbalvrouwen volgen voorbeeld 3x3-mannen en gaan naar EK

De Belgische vrouwenploeg - bestaande uit Lut De Meyer, Marie Vervaet, Laure Resimont en Elise Ramette - verloor tegen Polen (13-12) en won tegen Servië (17-18) in de groepsfase van het kwalificatietoernooi.

Als tweede in groep A moesten de Belgische vrouwen het vandaag opnemen tegen de eerste van groep C, Oostenrijk, in de beslissende kwalificatiewedstrijd. Ze wonnen uiteindelijk met 6-10, waarmee ze een ticket binnenhaalden voor het EK dat van 10 tot 12 september plaatsvindt in Parijs.

Gisteren had ook het Belgische mannenteam - vertegenwoordigd door Nick Celis, Thierry Marien, Thibaut Vervoort en Rafael Bogaerts - zich al geplaatst voor het EK. Ze klopten Azerbeidzjan (18-9) en verloren van Duitsland (11-12), waarna Andorra verstek gaf.

Als tweede van Groep D moest België tegen Zwitserland, de eerste van Groep C, in de beslissende match. Met 11-22 was het EK-ticket een feit.

Voordien nemen de Belgische mannen nog deel aan de Olympische Spelen in het Japanse Tokio (23 juli tot 8 augustus).