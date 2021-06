"Die vrouw zal dit maanden meedragen. Is ze dan al niet genoeg gestraft?"

"Natuurlijk had de koers geneutraliseerd moeten worden", zegt commentator Michel Wuyts stellig. "Dat is een dikke fout van de jury en in tweede instantie van de organisatie, die toch ook invloed kan uitoefenen op de jury."

"Die neutralisatie had onmiddellijk moeten gebeuren. Het peloton heeft dat uiteindelijk schoorvoetend gedaan, maar dat was de taak van de jury geweest. Een blunder!"

Onder meer Deceuninck-Quick Step voerde het tempo na de valpartij op nog voor iedereen was teruggekeerd. "Dat begrijp ik niet. Als de rollen omgedraaid waren geweest, had Patrick Lefevere zich zeker geroerd."

"Ik kan me wel indenken dat je via het oortje niet alles meekrijgt. Terpstra heeft me ooit gezegd dat ze maar 50% van de orders verstaan."

"Maar als je vooraan zit en er gebeurt een grote val naast je, dan heb je heus wel gezien dat een groot pakket tegen de grond gaat. Dan kun je wel inschatten dat de schade groot is."