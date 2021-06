"Casse kan van iedereen winnen, inclusief te kloppen man Muki"

Enkele weken geleden in Boedapest werd Casse de eerste mannelijke wereldkampioen van België. Maar dat succes verandert in wezen niets aan de manier van aanpak richting Tokio.

"De dag voor de wedstrijd heb je niets en de dag nadien ook niet en op de wedstrijddag zelf begin je van nul, wereldkampioen of niet", gaf Mark van der Ham op de laatste persmeeting in België mee.

"Ik heb pas een stage in Slovakije achter de rug en vanaf volgende week woensdag volgt er nog een allerlaatste in Kroatië om mij fysiek naar een absolute piek te brengen", vulde de sporter zelf aan.

"Maar minstens 15 judoka's kunnen in onze gewichtsklasse het podium halen", stelden coach en judoka. Een van de grootste concurrenten voor de olympische titel is de Israëliër Sagi Muki, die in de 8 onderlinge confrontaties 7 keer als winnaar van de mat stapte.

"En toch kan Matthias Muki kloppen", klonk Van der Ham overtuigend. Een van zijn krachtlijnen uit zijn coaching luidt immers als volgt: "Er is altijd een oplossing en een manier om iemand te verslaan."

Casse kijkt met vertrouwen naar Tokio ondanks de strenge coronamaatregelen en de beperking van alleen maar Japanse supporters: "Ik heb in 2016 van heel nabij de bronzen medaille van Dirk Van Tichelt mogen beleven en ken dus het overweldigende van zo een succes. Ik weet dus wat er eventueel op mij kan af komen en op zich geeft mij dat de nodige rust. Het zal mij geenszins extra druk opleggen."