"Als je iemands kinderen met de dood bedreigt, ben je achterlijk"

"Op de sociale media word je continu benaderd, veelal dan nog door valse profielen. Omdat je slecht speelt, omdat je een andere huidskleur hebt...", zegt Mo Messoudi.



"Dit is een probleem dat mee moet worden opgelost door de eigenaars van netwerken als Instagram, Facebook en Twitter. Want nu doen de mensen wat ze willen en daar is Morata het slachtoffer van. En hij zal natuurlijk niet de laatste zijn."

"Zelf ben ik als voetballer niet bekritiseerd of bedreigd op sociale media. Ik zit zelf nog maar twee jaar op Instagram, misschien heeft het daarmee te maken. Ik was een van de weinige spelers zonder Instagram. Maar die bedreigingen zijn dus wel een realiteit."

Franky Van der Elst: "Als je iemands kinderen met de dood bedreigt, ben je toch een beetje achterlijk. Van thuis in de zetel sturen ze anonieme berichtjes, het is allemaal heel gemakkelijk natuurlijk."

Youri Mulder: "Dit was de voorbije maanden ook een groot topic in Engeland, met al die racistische posts. Van de eigenaars van de netwerken wordt ook daar gezegd dat ze daar te weinig tegen doen, terwijl ze er wel de macht voor hebben."

"Het is een maatschappelijke tendens. Want het ontspoort niet alleen op de sociale media. In Nederland is het intussen bijna normaal geworden dat boze fans de bus van hun team opwachten als dat team een aantal wedstrijden na elkaar verloren heeft."

"Ook in Duitsland. Schalke is afgelopen seizoen gedegradeerd en daar zijn spelers de bus uitgejaagd. Die zijn achtervolgd. De spelers zijn echt moeten vluchten."